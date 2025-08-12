Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna iulie la 7,84%, potrivit celor mai recente date publicate de INS

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 13:29

Rata anuală a inflaţiei a urcat luna trecută la 7,84%, de la 5,7% în iunie – anunţă Institutul Naţional de Statistică.

Cele mai mari creşteri au fost la energie electrică – 63%, fructe proaspete – 39%, urmate de legume şi conserve de legume – cu aproape 16% şi cafea – cu 14%.

La capitolul servicii, cele mai mari salturi de preţ de la an la an au fost în cazul biletelor de tren – 16,9%, igienă şi cosmetică – 14%, urmate de servicii poştale, apă, canal şi salubritate, reparaţii auto şi îngrijire medicală – cu 10-12%.

În schimb, zahărul s-a ieftinit cu 3%.

Potrivit prognozei actualizate a Băncii Naţionale, rata anuală a inflaţiei va înregistra un avans amplu la toamnă sub impactul expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi accizelor. (Rador/ FOTO pixabay.com)