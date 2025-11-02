Ascultă Radio România Iași Live
Raport al Curţii de Conturi

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 08:36

Aproape 70% din comunele României şi un sfert din oraşele mici nu au reuşit să acopere din venituri proprii cheltuielile cu personalul, în perioada 2021-2023 şi au avut nevoie de finanţare de la bugetul de stat.

Datele unui raport prezentat de Curtea de Conturi arată că cele mai vulnerabile sunt comunele cu populaţie de până la 2.000 de locuitori şi oraşele mici, care au mai puţin de 3.000 de locuitori.

Din document mai reiese că se menţin diferenţe importante între oraşe şi sate în ceea ce priveşte accesul la serviciile de bază, sănătate, educaţie şi utilităţi, apă, canal, gaze naturale.

În context, reamintim că recent coaliţia de guvernare a ajuns la un consens pe reforma administraţiei, respectiv eliminarea a 10% din posturile efectiv ocupate pentru a diminua din cheltuieli, după ce analize financiare au arătat că bugetul pentru 2026 nu se poate încadra altfel în ţinta de deficit asumată.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

