Radu Crăciun: Fondurile de pensii private pot face faţă fără nicio problemă plăţilor, inclusiv vârfurilor care se aşteaptă peste 10 – 15 ani

11 august 2025

Fondurile de pensii private sunt foarte lichide şi pot face faţă fără nicio problemă plăţilor, inclusiv vârfurilor care se aşteaptă peste 10 – 15 ani, când va creşte mult numărul persoanelor care se vor pensiona, a explicat, astăzi, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun.

El a precizat că noile reglementări referitoare la modul de plată a pensiilor private, intens dezbătute în ultimele zile, nu au fost stabilite din vreun motiv financiar, ci pentru că introduc nişte principii corecte care se întâlnesc în toate ţările ce au sisteme de pensii private dezvoltate.

Radu Crăciun: Dacă ne uităm în anul 2025, contribuţiile care intră în fondurile de pensii private sunt undeva pe la 22 de miliarde de lei. Plăţile pe care le facem astăzi sunt de două miliarde de lei. Sigur, nu se va păstra la nivelul acesta. În viitor, numărul celor care vor ieşi va creşte. Dar cel mai probabil doar intrările în sistem, intrările de bani vor fi suficient de mari pentru a satisface plăţile chiar şi în acel vârf de plată. La un moment dat, valoarea activelor fondurilor de pensii se va plafona, deci nu vor mai creşte pentru că, nu-i aşa, /…/ multe intrări vor fi efectuate plăţi, dar în niciun caz nu se pune problema unor tensiuni, să spunem, sau a imposibilităţii de a face această plată.

Noul proiect de lege prevede două forme de plată a pensiilor private din pilonul II, respectiv retragerea programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

