Radio România aniversează, astăzi, 97 de ani de la prima emisie

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 08:31

RADIO ROMÂNIA aniversează sâmbătă 97 de ani de la prima emisie. Sunt 97 de ani de istorie, de la celebrul de acum „Alo, alo, aici e Radio”, la emisiunile pentru copii difuzate începând din 1929, prima operă „Aida” de Giuseppe Verdi, difuzată în direct în același an, primul meci de fotbal transmis în direct în 1930 până la celebrele conferințe ale personalităților interbelice.

Ziua de naștere a Radioului este celebrată sâmbătă de toate posturile Societății Române de Radiodifuziune prin ediții speciale, invitații de marcă, dialoguri cu ascultătorii și o reflecţie comună asupra rolului Radioului într-o lume în continuă schimbare.

La această aniversare, personalități culturale și politice apreciază cei 97 de ani de istorie sonoră ai Radioului public. Alina Stănuță.

Reporter: Alina Stănuță – Pentru președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, Radioul public este un actor permanent în actul de cultură și o sursă de încredere.

Ioan-Aurel Pop: Când auzi o știre la RADIO ROMÂNIA, știi că aceea e verificată, nu e bârfă. La Radio, din fericire, încă sunt oameni, și eu sper să mai fie, care verifică știrile și, pe lângă știri, radioul face cultură. Asta îmi place mie, la RADIO ROMÂNIA se întâmplă evenimente culturale. E ca un bunic sau o bunică, străbunica noastră, care știe să ne răsfețe și să ne considere pe toți, indiferent de vârstă, un fel de nepoți care mai avem nevoie de educație.

Credibilitatea și echilibrul sunt reperele pe care și premierul Ilie Bolojan le apreciază la postul public de radio.

Ilie Bolojan: La mulți ani, RADIO ROMÂNIA! Fiți așa cum ați fost și până acum, credibili, serioși, onești. La mulți ani!

RADIO ROMÂNIA este cea mai importantă instituție de presă din țară, spune și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Și astăzi și în toată istoria României, RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI a reprezentat un reper și va fi un reper pentru presa din România. Eu vă doresc la mulți ani, vă doresc să faceți presă de calitate așa cum ați făcut până acum, iar noi, oamenii politici, să începem să mai plătim din datoriile față de angajați, față de, să spunem, modul în care, în acești ani, s-au înțeles nevoile oamenilor care lucrează cu pasiune și profesionalism în această instituție reper a presei din România.

Invitatul de sâmbătă al ”Apelului matinal” la Radio România Actualități, la ora 8:30 de minute, este președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Răzvan Ioan Dincă.