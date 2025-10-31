Radio România, 97 de ani de încredere și emoție

Pe 1 noiembrie, Radio România sărbătorește 97 de ani de la prima emisie în eter, moment de referință în istoria comunicării și al culturii naționale.

Din 1928, Radioul public însoțește viața de zi cu zi a ascultătorilor, fiind martor activ la evoluția țării și la îmbogățirea patrimoniului cultural național.

Momentul aniversar este celebrat de toate posturile Societății Române de Radiodifuziune, prin ediții speciale, invitați de marcă, dialoguri cu ascultătorii și o reflecție comună asupra rolului radioului într-o lume în continuă schimbare.

Radio România Actualități

La Radio România Actualități, celebrarea celor 97 de ani începe din zorii zilei de sâmbătă, cu invitați de prestigiu.

La Radiojurnalul de la ora 7:00, vor fi Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și András István Demeter, ministrul Culturii. În “Matinalii de weekend”, invitatul lui Dan Creța va fi Răzvan Ioan Dincă, Președinte-Director General al Radio România, iar ascultătorii sunt invitați să răspundă la întrebarea: „Ce vă doriți de la Radio România Actualități?”

Istoricul Adrian Cioroianu vorbește la “Dimineți cu Soare” (ora 10:00) despre impactul radioului în istoria ultimului secol al României. La “Vatra Luminoasă” (ora 13:00), tema ediției de sărbătoare este „Radioul în casele românilor”, despre generațiile crescute cu vocile și muzica Radio România.

Emisiunea muzicală de la prânz aduce o ediție specială dedicată marilor hituri promovate de-a lungul anilor la Radio România Actualități.

La “Arena Națională” (ora 19:00), ascultătorii vor putea reasculta vocile de aur ale sportului românesc, în amintirea marilor momente transmise de microfonul Radio România.

Radio România Antena Satelor

Sub deviza „Radioul, parte din familia ta”, Radio România Antena Satelor propune o zi de sărbătoare dedicată ascultătorilor săi. În emisiunea „Dimineți cu vino-ncoa” (ora 7:00), ascultătorii vor putea povesti despre locul radioului în viața lor, cu intervenții în direct și mesaje.

Mai apoi, emisiunea „Foaie verde, radio” (ora 9:00) aduce o selecție specială din Fonoteca de Aur a Radioului, cu piese reprezentative pentru patrimoniul muzical autohton. Prin aceste programe, Antena Satelor reafirmă misiunea Radioului public: dialog, cultură și comuniune.

Radio România Cultural

La Radio România Cultural, 3 emisiuni tematice propun o călătorie prin memoria sonoră a României.

“Cu…minte de weekend” (ora 10:00) – „Radioul și poveștile lui”, cu istorici și personalități care au trăit istoria Radio România, precum Georgeta Filitti, Adrian Majuru, Vlad Mitric, Ioan-Aurel Pop, Ada D’Albon, Madlen Șerban ș.a.

“Texte și pretexte” (ora 12:00) – „Radioul între istorie și filosofie”, cu Valentin Protopopescu și Răzvan Dolea, propune o discuție despre radioul clasic și podcasturile contemporane.

“iClasă” (ora 14:00) – „Radioul și educația”, cu Marian Preda, rectorul Universității din București, și cu voci din redacția Educație.

La RRC, sărbătoarea stă sub semnul memoriei și identității Radio România.

Radio România Muzical

Programul Notturno (orele 1:00–7:00), realizat de BBC și difuzat prin rețeaua EBU de 13 radiouri europene, este dedicat exclusiv aniversării Radio România.

În cadrul ediției, vor fi difuzate lucrări create și interpretate de muzicieni români, cu înregistrări ale Orchestrei Naționale Radio, Orchestrei de Cameră Radio și Big Bandului Radio.

Programul îi omagiază și pe soprana Silvia Voinea și tenorul Ionel Voineag, ambii născuți la data de 1 noiembrie.

Radio România Regional

De ziua Radio România, Radio România Regional lansează proiectul “România, a doua casă”.

18 interviuri sunt incluse într-un eBook (în limbile română și engleză).

Publicul poate descoperi poveștile fie lecturând paginile eBook-ului, fie accesând workandlive.ro, unde sunt publicate interviurile în format video.

“România, a doua casă”, reprezintă o nouă etapă, prin care am diversificat oferta editorială Radio România dedicată noilor veniți în țara noastră.

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, proiectul este realizat de Radio România Regional în colaborare cu Radio România Internațional și contribuie prin informațiile furnizate la facilitarea integrării în comunitatea românească a lucrătorilor străini, la eliminarea decalajului socio-economic și mediatizează modele de succes în adaptarea noilor veniți la cultura românească.

Radio România Internațional

Radio România Internațional marchează Ziua Radioului printr-o ediție dedicată temei „Securitatea cibernetică și provocările lumii digitale”.

Ascultătorii RRI din toată lumea sunt invitați să reflecteze la riscurile din mediul online – de la phishing la fake news – și la soluțiile pentru o lume digitală mai sigură.

Radioul devine astfel un spațiu al dialogului global, al responsabilității și al solidarității.

De 97 de ani, Radio România continuă să fie vocea care unește generații, oferind informație, cultură și emoție pe frecvențele sale!

