Prima pagină » Știri » Prim plan » Radio Iaşi aniversează, astăzi, 84 de ani de la prima emisie

Radio Iaşi aniversează, astăzi, 84 de ani de la prima emisie

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 11:25

Radio Iaşi aniversează, astăzi, 84 de ani de la prima emisie.

La 2 noiembrie 1941, a răsunat pentru prima dată în eter anunţul „Aici Radio Moldova”, cuvintele fiind rostite de crainicul Petre P. Andrei. De atunci, cu doar două întreruperi, între 1944 şi 1956, apoi din 1985 până în 22 decembrie 1989, echipa Radio România Iaşi se află permanent în contact cu ascultătorii, cu informaţii prompte şi imparţiale, cu emisiuni şi programe de calitate.

Peste 300 de mii de ascultători aleg zilnic frecvenţele noastre, iar site-ul www.radioiasi.ro ajunge până la românii aflaţi departe de casă.

Pagina de Facebook Radio Iaşi numără peste 54 de mii de urmăritori, iar emisiunile şi evenimentele în format video live pot fi accesate pe canalul nostru de Youtube.

Ieri, Radio România, postul public din a cărui rețea face parte și Radio Iași, a împlinit 97 de ani de emisie neîntreruptă.

