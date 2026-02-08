Ascultă Radio România Iași Live
Răcire accentuată în Moldova, cu ninsori, vânt și polei

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 11:57

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 08 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, răcire

Zona afectată: Moldova

Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, iar pe parcursul zilelor de luni și marți, cu precădere în zona montană și submontană. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp, iar în zona montană de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș. Local, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h.

Vremea va deveni deosebit de rece, geroasă în cea mai mare parte a regiunii, în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie). Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade, iar cele minime în general între -15 și -7 grade.

