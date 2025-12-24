Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 08:15

Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat ca primă cameră sesizată.

Deşi în comisiile de specialitate documentul a primit aviz de respingere, în plen el a fost adoptat.

Alina Stănuţă: Documentul a fost iniţiat de parlamentari PNL, care arată în expunerea de motive că dependenţa de jocurile de noroc este reconscută ca problemă socială şi de sănătate publică. Necesitatea interzicerii publicităţii stradale la jocurile de noroc rezultă din impactul negativ pe care reclama agresivă şi omniprezentă la această categorie îl are asupra societăţii, în special asupra categoriilor vulnerabile, precum minorii şi persoanele cu risc crescut de a dezvolta adicţii. Potrivit iniţiatorilor, panourile publicitare amplasate în spaţiul public creează o expunere constantă la mesaje care uneori încurajează participarea la jocuri de noroc, inducând ideea unui câştig facil şi imediat. Prin interzicea publicităţii stradale la jocurile de noroc se limitează expunerea nedorită a cetăţenilor, în special a minorilor, la mesaje cu potenţial adictiv, se reduce fenomenul de dependenţă de jocurile de noroc şi se aliniază legislaţia naţională la tendinţele europene privind prevenirea comportamentelor adictive, mai arată parlamentarii.

Documentul va fi înaintat Camerei Deputaţilor, care este for decizional în acest caz. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)