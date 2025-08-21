Ascultă Radio România Iași Live
Protestele din Educație au continuat, astăzi,  pentru a 15-a zi consecutiv, sindicaliștii manifestând din nou în fața Ministerului Educației

21 august 2025

Protestele din Educație au continuat, astăzi,  pentru a 15-a zi consecutiv, sindicaliștii manifestând din nou în fața Ministerului Educației.

Aceștia cer demisia ministrului Daniel David și abrogarea Legii 141/2025, pe care o consideră nocivă pentru sistemul de învățământ.

Cadrele didactice acuză măsurile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar că afectează grav drepturile profesorilor. Sindicaliștii resping majorarea normei didactice și a numărului de elevi la clasă, dar și reducerea plății cu ora.

De asemenea, critică modificările privind degrevările pentru personalul de conducere. În plus, ei solicită creșterea la trei salarii de bază a primei de instalare pentru profesorii care predau în zone izolate sau defavorizate.

Protestatarii spun că legea nu aduce economii reale, ci doar prejudicii sistemului educațional. Sindicaliștii spun că acțiunile de protest vor continua până la acceptarea revendicărilor. (Rador/ FOTO Diana Surdu/ RRA)

