Protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 08:51

Aproape o mie de persoane au venit, vineri seara, la un protest în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a cere revocarea şefei Instanţei Supreme, Lia Savonea.

Protestul a fost organizat de mai multe organizaţii civice, printre care Declic sau Iniţiativa Timişoara, care spun că, de când judecătoarea Lia Savonea a devenit şefa Înaltei Curţi, magistraţii au eliberat mai multe persoane condamnate pentru corupţie şi au anulat mai multe decizii definitive de condamnare.

Protestatarii şi-au transmins nemulţumirea şi faţă de faptul că judecătorii şi procurorii nu vor să renunţe la privilegiile de acum şi solicită pensii mai mari.

Tot în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut loc vineri seara şi o manifestaţie în sprijinul judecătoarei Lia Savonea, la care au luat parte câţiva avocaţi.(Rador/ FOTO arhiva/ agerpres.ro)