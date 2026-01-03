Ascultă Radio România Iași Live
Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 09:20

La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru ziua de prăznuire a Botezului Domnului.

Începând de sâmbătă, 3 ianuarie, vor fi pregătite şi aşezate în curtea Ansamblului Mitropolitan vasele pentru Aghiazma Mare, iar luni, pe 5 ianuarie, va fi aşezată în faţa treptelor de intrare în Catedrala Mitropolitană din Iaşi crucea de Bobotează, care şi anul acesta va fi îmbrăcată în crengi de brad și împodobită cu flori.

Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Botezului Domnului va fi oficiată în ziua de *marți*, 6 ianuarie, în două locații diferite din incinta Ansamblului Mitropolitan din Iaşi, la altare diferite, cu începere de la ore diferite. Astfel, credincioşii pot participa în incinta Paraclisului „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” – Sala „Eclesia” din Muzeul Mitropolitan, de la ora 6.30, unde slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, respectiv în Catedrala Mitropolitană, unde Sfânta Liturghie va începe în jurul orei 9.00.

Sfințirea cea mare a apei sau slujba de Agheasma Mare va fi săvârşită la finalul Sfintei Liturghii din Catedrala Mitropolitană, pe esplanada din fața intrării în locașul de cult, în jurul orei 11.00, de către Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de soborul slujitorilor catedralei ieşene. 

Credincioşii care vor dori să ia Agheasmă Mare de Bobotează vor trebui să se aşeze, întocmai ca şi în anii precedenţi, pe rândul care va fi coordonat cu sprijinul autorităţilor locale. Va exista și un rând separat al credincioşilor care doresc să se închine în Catedrala Mitropolitană la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cei care ies din catedrală de la închinat vor avea posibilitatea să se aşeze apoi la rând spre a primi Agheasma Mare sau vor putea staţiona în incinta Ansamblului Mitropolitan pentru a asista la slujba de sfințire care se va săvârși începând cu ora 11.00 pe esplanada din fața catedralei. Agheasma Mare va fi oferită apoi credincioșilor de aproximativ 50 de voluntari coordonaţi de clericii care slujesc la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an, au fost pregătite 20 de vase cu apa (a câte 500 de litri fiecare). 

Conform prevederilor tipiconale, aceeași slujbă de sfințire a apei (Agheasma Mare) se face și în ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie. Cu această agheasmă se merge apoi și se binecuvintează chiliile monahale din incinta Ansamblului Mitropolitan. Parte din ea este pusă în recipiente și va fi oferită a doua zi (de Bobotează) oficialităților, membrilor corului, reprezentanților presei și altor categorii de persoane.

Apa sfinţită (Agheasma Mare) se gustă dimineaţa (apoi se ia anafura), timp de opt zile, până pe 14 ianuarie, la Odovania praznicului Botezului Domnului, când se încheie prăznuirea liturgică. Prin invocarea Duhului Sfânt, această apă capătă puterea de a sfinți, de a tămădui și de a alunga duhurile necurate. În cadrul slujbei de Bobotează ne rugăm ca apa sfinţită să fie, pentru cei ce vor fi stropiţi sau vor gusta din ea, „spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”.

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor) 

