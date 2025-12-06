Prognoză specială de vânt în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 decembrie 2025, 11:44
Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost reţinut astăzi de procurorii anticorupţie după ce a fost prins în flagrant în timp ce...
Guvernul a aprobat astăzi o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre...
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare...
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat astăzi ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul...
Curtea Constituţională a Românei urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură...
Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească. Piesa – restaurată...
Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași au plăcerea de a vă invita joi, 11 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la o...
În apropierea sărbătorilor de iarnă, când gândurile noastre se îndreaptă mai mult ca oricând spre generozitate și comuniune, comunitatea...