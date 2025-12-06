Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Prognoză specială de vânt în Moldova

Prognoză specială de vânt în Moldova

Prognoză specială de vânt în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 decembrie 2025, 11:44

Prognoză specială
Interval de valabilitate: 6 decembrie, ora 10 – 7 decembrie, ora 20
În intervalul menționat, vântul va avea intensificări trecătoare în sudul Moldovei, cu cele mai mari viteze pe parcursul zilei de 6 decembrie, când rafalele vor fi de 40…50 km/h.
Etichete:
Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită
Prim plan sâmbătă, 6 decembrie 2025, 06:00

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost reţinut astăzi de procurorii anticorupţie după ce a fost prins în flagrant în timp ce...

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită
Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 18:39

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Guvernul a aprobat astăzi o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre...

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 18:36

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare...

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare
Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 18:34

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat astăzi ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul...

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 16:10

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională a Românei urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură...

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 15:55

(AUDIO) Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească

Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească. Piesa – restaurată...

(AUDIO) Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 15:04

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași vă invită joi, 11 decembrie, ora 18:00, la proiecția filmului Soul Kitchen, regizat de Fatih Akin

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași au plăcerea de a vă invita joi, 11 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la o...

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași vă invită joi, 11 decembrie, ora 18:00, la proiecția filmului Soul Kitchen, regizat de Fatih Akin
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 14:37

Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași: Concert caritabil „Dar de Lumină”

În apropierea sărbătorilor de iarnă, când gândurile noastre se îndreaptă mai mult ca oricând spre generozitate și comuniune, comunitatea...

Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași: Concert caritabil „Dar de Lumină”