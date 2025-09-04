Ascultă Radio România Iași Live
Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală

Profesorii au continuat seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală

4 septembrie 2025

Profesorii au continuat astăzi seria protestelor în Piaţa Victoriei din capitală, nemulţumiţi de măsurile de austeritate din primul pachet fiscal deja intrat în vigoare.

Acestea sunt, printre altele, comasarea unor unităţi de învăţământ, creşterea numărului de elevi în clasă şi mai multe ore pentru cadrele didactice. Dascălii prezenţi la protest i-au spus reporterului RRA Felicia Mocanu, că pe 8 septembrie, la deschiderea noului an şcolar, vor fi prezenţi în şcoli, dar doar pentru a primi elevii în sălile de curs.

-: Noi vom fi prezenţi la locul de muncă, în şcoală, însă nu vom participa la festivităţile de deschidere. Copiii sunt bineveniţi, vor fi primiţi în clase, iar după program vom merge cu toţii la acest protest din data de 8.
-: Bineînţeles că vim merge la şcoală. Vom sta de vorbă cu copiii. O să-i băgăm în clase, dar nu vom participa la nicio activitate.
-: La mine la şcoală avem program dimineaţa şi seara.
Sunteţi din Ilfov.
-: Ilfov. Da, ce facem. Adică o să ajungem cu ei până la ora 08:00. Deci nu este vorba de noi. Trebuie să ne gândim la elevi. Noi dorim abrogarea acestei legi, care încurcă. Nu se poate face aşa ceva.

Sindicatele din educaţie au anunţat că vor protesta şi mâine în Piaţa Victoriei, între orele 12:00 şi 13:00. (Rador/ FOTO arhiva/ FSU)

