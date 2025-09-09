Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:33

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat identificarea unor probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap cum ar fi dosar incomplete, documente falsificate sau erori procedurale.

Pentru a elimina fraudele şi a proteja beneficiarii reali, autorităţile au pus în dezbaterile publică un proiect de lege în acest sens care propune valabilitatea permanentă a certificatelor încă de la prima evaluare pentru afecţiunile grave.

Într-o postare pe o reţea de socializare, Florin Manole a subliniat că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu dizabilităţi va organiza consultări publice pe această temă, iar la dispoziţia celor interesaţi va exista şi un call center.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro