Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:33

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat identificarea unor probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap cum ar fi dosar incomplete, documente falsificate sau erori procedurale.

Pentru a elimina fraudele şi a proteja beneficiarii reali, autorităţile au pus în dezbaterile publică un proiect de lege în acest sens care propune valabilitatea permanentă a certificatelor încă de la prima evaluare pentru afecţiunile grave.

Într-o postare pe o reţea de socializare, Florin Manole a subliniat că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu dizabilităţi va organiza consultări publice pe această temă, iar la dispoziţia celor interesaţi va exista şi un call center.

FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

