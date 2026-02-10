Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 14:55

Târgul de Cariere împlinește 20 de ani de activitate pe piața muncii din România și dă startul ediției de primăvară printr-o serie de evenimente care aduc, din nou, față în față, candidați și angajatori din domenii diverse.

Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova, debutează în luna martie și pune piața muncii în mișcare în șapte dintre cele mai importante orașe ale țării și capitala Republicii Moldova: Iași (13-14 martie), Brașov (20-21 martie), Cluj-Napoca (26-27 martie), Chișinău (3-4 aprilie), Sibiu (15-16 aprilie), Târgu Mureș (23 aprilie), Ploiești (8-9 mai).

De-a lungul celor două decenii de activitate, Târgul de Cariere a creat un cadru real de dialog între candidați și angajatori, devenind un reper pe piața muncii din țara noastră. Ediția aniversară continuă această misiune, oferind acces direct la noi oportunități de angajare, stagii de practică și proiecte relevante pentru candidații aflați în diferite etape ale parcursului profesional. De asemenea, în baza experienței sezoanelor anterioare, peste 20.000 de candidați și peste 150 de angajatori sunt așteptați la Târgul de Cariere, în cadrul ediției următoare.

În 2006, Târgul de Cariere a pornit ca un proiect menit să creeze un spațiu în care angajatorii și candidații să se poată întâlni și să discute deschis despre oportunități profesionale. Nu ne-am imaginat atunci amploarea pe care o va lua acest proiect. În timp, Târgul de Cariere a crescut odată cu oamenii care i-au trecut pragul și cu nevoile unei piețe a muncii în continuă schimbare. Astăzi, după 20 de ani, evenimentul conectează, sezon de sezon, mii de candidați și sute de angajatori în orașe din întreaga țară și din Republica Moldova, devenind un reper în ceea ce privește recrutarea, employer branding-ul și dialogul profesional. Ediția aniversară de primăvară este o confirmare a acestui parcurs și a faptului că întâlnirile directe rămân relevante, indiferent de context, a declarat Mihai Daniel Cotos, CEO Târgul de Cariere.

Pentru angajatori, Târgul de Cariere reprezintă o bună oportunitate de a-și crește vizibilitatea pe piața muncii, de a atrage candidații potriviți pentru rolurile deschise, de a-și promova brandul de angajator și valorile companiei, dar și de a interacționa direct cu un număr mare de candidați, scurtând astfel timpul dedicat procesului de recrutare. Totodată, pentru candidați, evenimentul înseamnă dialog direct cu angajatorii, feedback imediat, acces la joburi și stagii de practică, dar și posibilitatea de a lua parte la workshop-uri și activități interactive.

La fel ca în cadrul edițiilor precedente, și de această dată vor fi prezente companii locale și internaționale din domenii de activitate variate, precum: inginerie, automotive, producție, tehnică, IT, logistică, transport, telecomunicații, comerț, marketing, comunicare, BPO, resurse umane, financiar-bancar și nu numai. Printre angajatorii care, deja, au confirmat prezența la Târgul de Cariere se numără: Airbus Aerostructures, Wizz Air, Joysonquin Automotive Systems, VEO, Pirelli, Schaeffler România, E-Infra, Meteocontrol, Freudenberg Performance Materials, E.ON Dialog, Azets, Bosch România, Bearingpoint, Kastamonu, RAP Group sau Retrasib, iar lista companiilor participante se extinde constant.

Ediția din această primăvară marchează 20 de ani de Târgul de Cariere și spune, în esență, o poveste despre oameni și conexiuni reale. Din 2006, Târgul de Cariere conectează candidații și angajatorii în orașe-cheie din România și în capitala Republicii Moldova, oferind un cadru de dialog direct într-o piață a muncii aflată în continuă schimbare. Sezonul aniversar continuă această direcție și oferă un cadru în care candidații pot explora opțiuni profesionale relevante, iar angajatorii pot descoperi oameni potriviți pentru echipele lor, a declarat Maria Petruța, PR Manager la Târgul de Cariere.

Pe lângă oportunitățile de angajare, Târgul de Cariere oferă participanților posibilitatea de a lua parte la diverse workshop-uri dedicate dezvoltării profesionale. Totodată, în cadrul evenimentelor vor avea loc și quiz-uri interactive, iar participanții care răspund corect la întrebări pot pleca acasă cu premii oferite de companiile participante. De asemenea, organizatorii vor pune la dispoziție participanților o zonă de gaming, unde aceștia pot lua parte la diverse competiții, care se vor juca pe Playstation 5.

Etichete:
Clarificări privind concediile medicale
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:48

Clarificări privind concediile medicale

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, admite că guvernul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical,...

Clarificări privind concediile medicale
Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:46

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie

Guvernul urmează să finalizeze săptămâna care tocmai începe discuțiile pe bugetul pe 2026 pentru a-l trimite în jurul datei de 20 februarie...

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie
Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur
Naţional luni, 9 februarie 2026, 19:24

Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur

Senatul a respins cu puţin timp în urmă moţiunea simplă prin care opoziţia contestă modul în care Guvernul a reprezentat interesele României...

Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur
Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional
Naţional luni, 9 februarie 2026, 19:17

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional. Deputaţii au adoptat, astăzi, pe articole un...

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional
Naţional luni, 9 februarie 2026, 19:11

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat. Iniţiatorii acestui demers au susţinut...

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat
Naţional luni, 9 februarie 2026, 17:53

ANM: Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată a vremii, în următoarele două săptămâni

Regimul termic pentru perioada 9 – 22 februarie va fi deosebit de oscilant, la nivelul întregii ţări, cu perioade în care vremea va deveni...

ANM: Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată a vremii, în următoarele două săptămâni
Naţional luni, 9 februarie 2026, 15:49

Eurovision 2026: Începe semifinala Selecției Naționale. Audiții live, timp de 3 zile

Semifinala Selecției Naționale Eurovision 2026 încep luni, de la ora 16.00, în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”, transmis în...

Eurovision 2026: Începe semifinala Selecției Naționale. Audiții live, timp de 3 zile
Naţional luni, 9 februarie 2026, 14:07

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0934 lei, în urcare cu...

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american