Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 14:55

Târgul de Cariere împlinește 20 de ani de activitate pe piața muncii din România și dă startul ediției de primăvară printr-o serie de evenimente care aduc, din nou, față în față, candidați și angajatori din domenii diverse.

Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova, debutează în luna martie și pune piața muncii în mișcare în șapte dintre cele mai importante orașe ale țării și capitala Republicii Moldova: Iași (13-14 martie), Brașov (20-21 martie), Cluj-Napoca (26-27 martie), Chișinău (3-4 aprilie), Sibiu (15-16 aprilie), Târgu Mureș (23 aprilie), Ploiești (8-9 mai).

De-a lungul celor două decenii de activitate, Târgul de Cariere a creat un cadru real de dialog între candidați și angajatori, devenind un reper pe piața muncii din țara noastră. Ediția aniversară continuă această misiune, oferind acces direct la noi oportunități de angajare, stagii de practică și proiecte relevante pentru candidații aflați în diferite etape ale parcursului profesional. De asemenea, în baza experienței sezoanelor anterioare, peste 20.000 de candidați și peste 150 de angajatori sunt așteptați la Târgul de Cariere, în cadrul ediției următoare.

În 2006, Târgul de Cariere a pornit ca un proiect menit să creeze un spațiu în care angajatorii și candidații să se poată întâlni și să discute deschis despre oportunități profesionale. Nu ne-am imaginat atunci amploarea pe care o va lua acest proiect. În timp, Târgul de Cariere a crescut odată cu oamenii care i-au trecut pragul și cu nevoile unei piețe a muncii în continuă schimbare. Astăzi, după 20 de ani, evenimentul conectează, sezon de sezon, mii de candidați și sute de angajatori în orașe din întreaga țară și din Republica Moldova, devenind un reper în ceea ce privește recrutarea, employer branding-ul și dialogul profesional. Ediția aniversară de primăvară este o confirmare a acestui parcurs și a faptului că întâlnirile directe rămân relevante, indiferent de context, a declarat Mihai Daniel Cotos, CEO Târgul de Cariere.

Pentru angajatori, Târgul de Cariere reprezintă o bună oportunitate de a-și crește vizibilitatea pe piața muncii, de a atrage candidații potriviți pentru rolurile deschise, de a-și promova brandul de angajator și valorile companiei, dar și de a interacționa direct cu un număr mare de candidați, scurtând astfel timpul dedicat procesului de recrutare. Totodată, pentru candidați, evenimentul înseamnă dialog direct cu angajatorii, feedback imediat, acces la joburi și stagii de practică, dar și posibilitatea de a lua parte la workshop-uri și activități interactive.

La fel ca în cadrul edițiilor precedente, și de această dată vor fi prezente companii locale și internaționale din domenii de activitate variate, precum: inginerie, automotive, producție, tehnică, IT, logistică, transport, telecomunicații, comerț, marketing, comunicare, BPO, resurse umane, financiar-bancar și nu numai. Printre angajatorii care, deja, au confirmat prezența la Târgul de Cariere se numără: Airbus Aerostructures, Wizz Air, Joysonquin Automotive Systems, VEO, Pirelli, Schaeffler România, E-Infra, Meteocontrol, Freudenberg Performance Materials, E.ON Dialog, Azets, Bosch România, Bearingpoint, Kastamonu, RAP Group sau Retrasib, iar lista companiilor participante se extinde constant.

Ediția din această primăvară marchează 20 de ani de Târgul de Cariere și spune, în esență, o poveste despre oameni și conexiuni reale. Din 2006, Târgul de Cariere conectează candidații și angajatorii în orașe-cheie din România și în capitala Republicii Moldova, oferind un cadru de dialog direct într-o piață a muncii aflată în continuă schimbare. Sezonul aniversar continuă această direcție și oferă un cadru în care candidații pot explora opțiuni profesionale relevante, iar angajatorii pot descoperi oameni potriviți pentru echipele lor, a declarat Maria Petruța, PR Manager la Târgul de Cariere.

Pe lângă oportunitățile de angajare, Târgul de Cariere oferă participanților posibilitatea de a lua parte la diverse workshop-uri dedicate dezvoltării profesionale. Totodată, în cadrul evenimentelor vor avea loc și quiz-uri interactive, iar participanții care răspund corect la întrebări pot pleca acasă cu premii oferite de companiile participante. De asemenea, organizatorii vor pune la dispoziție participanților o zonă de gaming, unde aceștia pot lua parte la diverse competiții, care se vor juca pe Playstation 5.