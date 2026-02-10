Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 19:12

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat azi cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei, pe fondul îngrijorărilor exprimate de mai mulţi angajaţi ai primăriilor legate de formele pe care le vor lua preconizatele reduceri de cheltuieli.

De altfel, o parte din salariaţi au declanşat în cursul zilei o grevă de avertisment, nemulţumiţi că ar putea urma reduceri de posturi şi de salarii, în condiţiile în care ei reclamă că deja personalul din primării este insuficient, iar veniturile reduse. Primarii, reuniţi la Bucureşti, au discutat cu premierul şi cu alţi membri ai Guvernului, iar la întâlnire a participat şi liderul PSD.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, consideră că este nevoie de mai mult respect faţă de aleşii locali, care trebuie să fie şi sprijiniţi.

Sorin Grindeanu: Aş vrea, azi, aici, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste şi să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere. În ultima perioadă, s-a încercat cu bună ştiinţă şi aproape prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România.

Sorin Grindeanu a mai afirmat în faţa primarilor prezenţi la dezbatere că taxele şi impozitele colectate trebuie să rămână la comune, pentru finalizarea programelor şi a proiectelor în derulare. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a subliniat că trebuie să existe o formulă de echilibrare bugetară, astfel încât comunele cu venituri foarte mici să poată asigura servicii de bază cetăţenilor. Şeful Executivului a explicat şi de ce au crescut taxele locale:

Ilie Bolojan: Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut. De ce? Componenta de venituri din impozitele pe proprietate este în România cam de 0,55% din PIB, în timp ce în ţările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci, este cel puţin de trei ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite. În mod evident însă, nici eu, nici dumneavoastră, nu suntem încântaţi că trebuie să plătim impozite în plus, taxe de telefonie în plus, taxe de parcare şi aşa mai departe.

Primarii de comune au criticat măsurile de reformă spunând, printre altele, că dezvoltarea locală nu se poate face cu fonduri limitate şi le-au cerut, totodată, liderilor politici să fie uniţi şi echilibraţi în decizii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)