Prim-ministrul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare se va lua o decizie în privinţa salariului minim

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 06:49

Prim-ministrul Ilie Bolojan declară că săptămâna viitoare se va lua o decizie în ce priveşte nivelul salariului minim pentru anul 2026 şi că va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă în acest sens.

Premierul a precizat, pentru B1Tv, că opţiunea sa personală ar fi menţinerea salariului minim la nivelul acestui an.

Precizările şefului Guvernului vin după ce miercuri a avut loc o reuniune a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social la care au participat reprezentanţii sindicatelor, ai Guvernului şi ai patronatelor.

‘Există două ipoteze de lucru. Să se facă o creştere a salariului minim – o ipoteză. A doua ipoteză – să rămână salariul pe anul viitor cel pe care îl avem şi anul acesta, în contextul în care salariile în sectorul public au fost plafonate. Niciuna dintre soluţii nu are doar avantaje şi dezavantaje. Fiecare are anumite efecte pozitive şi unele negative’, a spus premierul.

În acest sens, el a argumentat că în cazul în care un angajat are salariu minim, orice scumpire îl afectează în mod direct, iar creşterea veniturilor i-ar asigura o protecţie. Pe de altă parte, reprezentanţii patronatelor au declarat că sectoare întregi sunt ‘la limita’ rentabilităţii, iar în contextul contracţiei economice, creşterea salariului minim riscă să genereze o reducere a numărului de posturi.

‘Concluzia pe care am tras-o în urma acestei discuţii este că între cele două poziţii divergente, una susţinută de sindicate, cealaltă de patronate – unii (susţinând, n.r.) să crească, ceilalţi să rămână la fel – vom lua o decizie săptămâna viitoare, în aşa fel încât înainte de sărbători să avem o ordonanţă care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor. Personal, având în vedere constrângerile economice pe care le avem, cu toate argumentele într-o parte sau alta, opţiunea mea personală este să susţinem o menţinere a salariului minim la nivelul acestui an, pentru că în felul acesta evităm nişte complicaţii care sunt date atât de plafonările salariilor din sectorul public, dar şi de realităţile economice din anumite sectoare’, a mai menţionat premierul Ilie Bolojan.

Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor avute miercuri, la Palatul Victoria, între reprezentanţii Guvernului şi cei ai partenerilor sociali, în cadrul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro