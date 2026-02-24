Ascultă Radio România Iași Live
Preţurile carburanţilor continuă să crească în România

24 februarie 2026

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la începutul anului, majorarea preţului ţiţeiului pe pieţele internaţionale, şi creşterea cererii în regiune, după avarierea conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia.

Dumitru Chisăliţă explică faptul că majorările din acest an ale preţurilor internaţionale ale ţiţeiului nu au fost reflectate integral în tarifele de la pompă din România, acestea crescând cu 8,5% în cazul motorinei, dar creşterea provenită din exterior a fost de numai 5%, restul fiind determinat de creşterea accizei de la începutul anului. La benzină, ajustarea reală a fost şi mai mică, adaugă preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

Dumitru Chisăliţă: Dacă preţul ţiţelui Brent a crescut în această perioadă cu 18,7%, la noi preţurile la motorină şi benzină au crescut cu mult mai puţin. Asta face, ca cel mai probabil, în perioada următoare să mai asistăm la episoade de creştere a preţului, mai ales dacă această tendinţă de creştere a preţului ţiţeiului pe plan internaţional nu se va opri sau nu va intra într-o altă eră, o eră a unor cotaţii mai mici decât cele pe care avem în momentul de faţă.

Dumitru Chisăliţă subiniază că, tocmai pentru a limita impactul evoluţiei preţurilor internaţionale ale ţiţelului asupra tarifelor la pompă din România, ar fi necesar un mecanism de intervenţie automată a statului dacă combustibilii se scumpesc cu mai mult de 10% într-un interval de trei luni.

La unele staţii de combustibili din Bucureşti, în prezent, preţul unui litru de benzină standard depăşeşte 8 lei, iar motorina standard se vinde cu preţuri ce se apropie de 8 lei şi 30 de bani. Potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă, motorina ar putea ajunge să coste chiar şi 8 lei şi 50 de bani în perioada următoare, dacă presiunile regionale şi evoluţia cotaţiei internaţionale a petrolului se menţin. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

