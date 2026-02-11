Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 15:01

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema principală fiind competitivitatea.

Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre modalităţile de consolidare a pieţei unice, de reducere a dependenţelor economice şi de stimulare a competitivităţii UE în noul context geo-economic.

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi şi fostul premier al Italiei Enrico Letta, autor al raportului ‘Much More than a Market’ dedicat viitorului Pieţei Unice Europene, vor participa la discuţiile care vor avea loc la Castelul Alden Biesen, pentru a-şi face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.

Prima sesiune de lucru va debuta cu o prezentare susţinută de Mario Draghi despre impactul mediului geopolitic şi geo-economic în schimbare asupra competitivităţii UE. Sesiunea va fi urmată de o discuţie rezervată exclusiv liderilor.

Se preconizează că liderii vor discuta despre modul în care UE ar trebui să se poziţioneze într-o lume caracterizată de dezechilibre comerciale şi de o concurenţă economică sporită şi nu întotdeauna loială. Se va mai discuta şi despre maniera optimă de a răspunde constrângerilor economice şi de a reduce dependenţele economice, în special în domenii precum materiile prime critice şi tehnologia, menţionează Consiliul.

Conform sursei citate, Europa trebuie să accelereze implementarea agendei sale comerciale ambiţioase şi să îşi apere întreprinderile de concurenţa neloială printr-o protecţie ţintită în sectoarele strategice. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)