Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 15:01

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema principală fiind competitivitatea.

Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre modalităţile de consolidare a pieţei unice, de reducere a dependenţelor economice şi de stimulare a competitivităţii UE în noul context geo-economic.

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi şi fostul premier al Italiei Enrico Letta, autor al raportului ‘Much More than a Market’ dedicat viitorului Pieţei Unice Europene, vor participa la discuţiile care vor avea loc la Castelul Alden Biesen, pentru a-şi face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.

Prima sesiune de lucru va debuta cu o prezentare susţinută de Mario Draghi despre impactul mediului geopolitic şi geo-economic în schimbare asupra competitivităţii UE. Sesiunea va fi urmată de o discuţie rezervată exclusiv liderilor.

Se preconizează că liderii vor discuta despre modul în care UE ar trebui să se poziţioneze într-o lume caracterizată de dezechilibre comerciale şi de o concurenţă economică sporită şi nu întotdeauna loială. Se va mai discuta şi despre maniera optimă de a răspunde constrângerilor economice şi de a reduce dependenţele economice, în special în domenii precum materiile prime critice şi tehnologia, menţionează Consiliul.

Conform sursei citate, Europa trebuie să accelereze implementarea agendei sale comerciale ambiţioase şi să îşi apere întreprinderile de concurenţa neloială printr-o protecţie ţintită în sectoarele strategice. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 11:19

Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe

Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă în diverse judeţe. Într-unul dintre dosare, infractorii obţineau bani de la victime...

Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe
CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 10:50

CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

UPDATE – Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie...

CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei
Naţional marți, 10 februarie 2026, 19:12

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat azi cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei, pe...

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei
(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor
Naţional marți, 10 februarie 2026, 17:28

(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunţat, astăzi, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea...

(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor
Naţional marți, 10 februarie 2026, 15:00

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0910 lei, în scădere...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Naţional marți, 10 februarie 2026, 14:55

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Târgul de Cariere împlinește 20 de ani de activitate pe piața muncii din România și dă startul ediției de primăvară printr-o serie de...

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:48

Clarificări privind concediile medicale

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, admite că guvernul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical,...

Clarificări privind concediile medicale
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:46

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie

Guvernul urmează să finalizeze săptămâna care tocmai începe discuțiile pe bugetul pe 2026 pentru a-l trimite în jurul datei de 20 februarie...

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie