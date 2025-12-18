Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 06:18

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Discuţiile vor viza cele mai recente evoluţii din Ucraina şi chestiuni care necesită o acţiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfăşurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027, inclusiv în ceea ce priveşte eforturile militare şi de apărare. Aceştia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament şi vor discuta, de asemenea, despre garanţii de securitate solide şi credibile pentru Ucraina şi eforturile diplomatice pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina.

Se vor evalua cele mai bune modalităţi de consolidare a poziţiei de negociere a Ucrainei, de creştere a presiunii asupra Rusiei şi de continuare a apărării intereselor Europei, subliniază sursa citată.

‘UE a fost ferm solidară cu Ucraina şi cu poporul său încă de la începutul războiului Rusiei. Până în prezent, UE şi statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar’, arată Consiliul European.

În cadrul reuniunii, liderii vor trece în revistă progresele cu privire la următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile – 16 iulie – şi până în prezent.

Miercuri, şeful statului a participat, tot în Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 12:40

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor...

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei
DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 11:45

DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie...

DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
Zi de doliu la Timişoara în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 07:01

Zi de doliu la Timişoara în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989

La Timişoara va fi azi zi de doliu în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989. Candelele nemuririi s-au aprins deja de aseară în Piaţa...

Zi de doliu la Timişoara în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989
Şedinţă a coaliţiei de guvernare – miercuri; pe agendă: pregătirea proiectului bugetului de stat, salariul minim, reforma administraţiei
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 06:36

Şedinţă a coaliţiei de guvernare – miercuri; pe agendă: pregătirea proiectului bugetului de stat, salariul minim, reforma administraţiei

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc miercuri într-o nouă şedinţă, discuţiile urmând să vizeze, între altele, pregătirea proiectului...

Şedinţă a coaliţiei de guvernare – miercuri; pe agendă: pregătirea proiectului bugetului de stat, salariul minim, reforma administraţiei
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 18:04

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror

UPDATE – Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la...

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 17:08

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reţinut pentru complicitate la dare de mită

UPDATE – Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reţinut, marţi, de procurorii anticorupţie într-un dosar în care...

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reţinut pentru complicitate la dare de mită
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 06:51

O nouă sesiune a programului naţional Rabla

Persoanele fizice se pot înscrie începând de marți de la ora 10:00 într-o nouă sesiune a programului naţional Rabla, anunţă Administraţia...

O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 05:06

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a...

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial