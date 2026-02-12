Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 17:33

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie.

La discuţiile în desfăşurare la această oră, dedicate competitivităţii Uniunii, solicitarea şefului statului este susţinută şi de alţi responsabili, precum premierul ţării gazdă, Belgia. Franţa şi Germania insistă pe unificarea pieţei interne în domeniile rămase fragmentate, cum ar fi cea de capital.

Corespondentul RRA Bogdan Isopescu notează că foarte multe declaraţii de astăzi au vizat şi măsuri care să oprească dumpingul chinez pe piaţa europeană. Din partea Comisiei, şefa diplomaţiei comunitare, Kaja Kallas, a afirmat că acest lucru nu ar trebui să conducă la măsuri extreme de protecţionism în faţa partenerilor de pe glob. Este o referire la una dintre ideile recente, susţinute de state precum Franţa, dar şi de executivul comunitar, despre favorizarea produselor fabricate în Uniune.

Kaja Kallas: Am o gândire liberală, aşa că nu cred în protecţionism. Pe termen lung, cred că este mai bine pentru companiile noastre dacă pot exporta liber. Deci, trebuie să fim puternici şi competitivi. Pe de altă parte, însă, trebuie să ne ocupăm şi de practicile economice abuzive ale Chinei, care ne-au afectat foarte mult companiile.

China este acuzată nu doar de Uniunea Europeană, ci şi de alţi parteneri globali, cum sunt Statele Unite, pentru practicile sale comerciale incorecte. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)