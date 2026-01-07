Ascultă Radio România Iași Live
Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 08:29

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiţă, transmite: Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a afirmat, marţi seara, preşedintele Nicuşor Dan.

‘România şi-a asumat cam acelaşi lucru – adică nu trupe în Ucraina şi suport logistic, training pentru militari ucraineni în România sau în alte ţări europene în colaborare cu armate din respectivele ţări, programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoaşteţi şi acesta este locul în care suntem azi şi pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declaraţie de intenţie. Pentru fiecare din ţări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente’, a precizat şeful statului, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.

El a subliniat că detalii privind sprijinul Ucrainei nu vor fi oferite.

‘Când vorbeşti de operaţiuni militare nu poţi să spui – o să aterizeze un avion la ora 16:30 şi el va avea următoarele echipamente, de acolo vor fi predate din nişte tiruri care vor trece prin vama cutare. Acesta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România şi de către celelalte ţări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidenţialitate. Şi acum la fel. Când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice, de tipul pregătirea militarilor ucraineni pentru o cutare secţiune, dar nu o să spunem câţi, unde’, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a participat marţi la reuniunea ‘Coaliţiei de Voinţă’ (Coalition of the Willing), găzduită la Paris de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la care a fost prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

La finalul reuniunii, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează.

‘Pe de o parte, s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această ‘Coaliţie de Voinţă’. În urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, şefi de stat major, consilieri de securitate şi aşa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, ce prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanţii de securitate, care sunt responsabilităţile pe care fiecare dintre participanţii la această Coaliţie şi le asumă şi cine coordonează pe fiecare din elementele de garanţie. Foarte important, aşa cum am spus, Statele Unite ale Americii sunt parte din aceste garanţii de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic şi un mesaj de unitate şi de descurajare în faţa Rusiei’, a declarat Nicuşor Dan.

Scopul reuniunii din Franţa a fost să contureze garanţii de securitate pentru Ucraina în momentul în care pacea va fi obţinută. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

