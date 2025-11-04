Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 12:20

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei muncitorului român care a murit în Italia după prăbuşirea unei clădiri istorice din centrul Romei la care se efectuau lucrări de consolidare.

Şeful statului a apreciat efortul echipelor italiene care au încercat timp de 11 ore să-i salveze viaţa.

Muncitorul român prins sub dărâmături, după ce o parte din turnul medieval s-a prăbuşit, a decedat la spital la scurt timp după ce fusese scos în viaţă dintre ruine.

În incident a fost rănit uşor şi un al doilea român, care este internat într-o unitate medicală din capitala italiană.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru a stabili cauză prăbuşirii parţiale a clădirii Torre dei Conti.(Rador/ FOTO presidency.ro)