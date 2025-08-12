Preşedintele Nicuşor Dan a semnat declaraţia comună a liderilor europeni dinaintea întâlnirii Trump-Putin

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 16:49

Preşedintele Nicuşor Dan salută eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi de a găsi o soluţie de pace justă şi durabilă.

Într-un mesaj pe internet, şeful statului anunţă că a semnat declaraţia comună de dinaintea întâlnirii de vineri din Alaska dintre preşedintele american, Donald Trump, şi cel rus, Vladimir Putin, declaraţie prin care liderii europeni afirmă fără echivoc că pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii şi teritoriale a acestei ţări şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul.

Mâine, Nicuşor Dan va participa prin videoconferinţă la summitul „Coaliţiei bunăvoinţei”, formată din statele membre ale Uniunii Europene sau ale NATO care susţin Ucraina.(Rador/ FOTO presidency.ro)