Precipitaţiile şi intensificările de vânt continuă în mare parte a ţării până luni seara

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 09:24

Precipitaţiile şi intensificările de vânt continuă în mare parte a ţării până luni seara, iar mai multe judeţe din vest, sud-vest şi centru sunt sub cod galben de ninsori cu viscol la munte.

În aceste condiţii, poliţiştii reiau sfaturile pentru cei aflaţi în trafic sau care se pregătesc să călătorească cu maşina.

Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române: Recomandăm ca, înainte de a poni la drum, să verificaţi dacă autovehiculul este pregătit corespunzător condiţiilor de iarnă. Asiguraţi-vă că aveţi montate anvelopele de iarnă, iar acestea se află într-o stare bună. Verificaţi funcţionarea frânelor, a luminilor şi a ştergătoarelor, precum şi nivelul lichidului de parbriz, care trebuie să fie adecvat sezonului rece. Curăţaţi complet parbrizul, geamurile, oglinzile şi farurile, pentru a beneficia de o vizibilitate optimă pe durata deplasării. Este recomandat să aveţi în maşină o racletă, o lopată mică, lanţuri, dacă traseul o impune, un cablu de tractare, precum şi apă şi o pătură, utile în situaţii de urgenţă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro