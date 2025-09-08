Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Poliţia va monitoriza livrările prin firmele de curierat la sediul unităţilor de învăţământ în noul an şcolar

Poliţia va monitoriza livrările prin firmele de curierat la sediul unităţilor de învăţământ în noul an şcolar

Poliţia va monitoriza livrările prin firmele de curierat la sediul unităţilor de învăţământ în noul an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 05:46 / actualizat: 8 septembrie 2025, 6:48

Poliţia va monitoriza livrările prin firmele de curierat la sediul unităţilor de învăţământ în noul an şcolar, spune secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu.

Aceasta şi alte măsuri se înscriu în eforturile poliţiei de scădere a traficului de droguri, a violenţei şi, în general, de creşterea siguranţei elevilor în şcoli.

Bogdan Despescu: Activităţile pentru creşterea nivelului de siguranţă rutieră, monitorizarea livrărilor prin firme de curierat la sediul unităţilor şcolare, activităţile pe zona de prevenire a traficului de droguri şi, bineînţeles, utilizarea patrulelor canine din cadrul MAI. În acest scop, în zona unităţilor de învăţământ.

Realizator: Bogdan Despescu a precizat că, în ultimul an, infracţiunile în şcoli s-au redus. Cele mai multe astfel de fapte au fost loviri şi alte violenţe care au avut o scădere cu aproape 30 de procente.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Pasionaţii de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună
Naţional duminică, 7 septembrie 2025, 13:00

Pasionaţii de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună

Pasionaţii de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună. Va fi o eclipsă totală, care va putea fi observată cel mai bine...

Pasionaţii de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună
Şoferii care circulă fără rovinietă valabilă vor fi sancţionaţi cu amenzi între 500 şi 1.000 de lei
Naţional duminică, 7 septembrie 2025, 12:40

Şoferii care circulă fără rovinietă valabilă vor fi sancţionaţi cu amenzi între 500 şi 1.000 de lei

De luni, 8 septembrie, şoferii care circulă fără plata rovinietei vor fi sancţionaţi cu o amendă de la 500 la 1.000 de lei, anunţă Compania...

Şoferii care circulă fără rovinietă valabilă vor fi sancţionaţi cu amenzi între 500 şi 1.000 de lei
Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov
Naţional duminică, 7 septembrie 2025, 10:45

Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov....

Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov
Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan
Naţional duminică, 7 septembrie 2025, 08:57

Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan

Guvernul Ilie Bolojan se confruntă astăzi, în parlament, cu 4 moţiuni de cenzură care vor fi dezbătute şi votate succesiv, o procedură în...

Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan
Naţional sâmbătă, 6 septembrie 2025, 07:21

Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză

Ministerul Apărării anunţă că de luni începe un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză. Intitulat Concordia,...

Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 19:24

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Una dintre...

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 16:29

CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport

Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8...

CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 15:45

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Curtea Constituţională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la legea privind pensiile de...

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor