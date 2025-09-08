Poliţia va monitoriza livrările prin firmele de curierat la sediul unităţilor de învăţământ în noul an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 05:46 / actualizat: 8 septembrie 2025, 6:48

Poliţia va monitoriza livrările prin firmele de curierat la sediul unităţilor de învăţământ în noul an şcolar, spune secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu.

Aceasta şi alte măsuri se înscriu în eforturile poliţiei de scădere a traficului de droguri, a violenţei şi, în general, de creşterea siguranţei elevilor în şcoli.

Bogdan Despescu: Activităţile pentru creşterea nivelului de siguranţă rutieră, monitorizarea livrărilor prin firme de curierat la sediul unităţilor şcolare, activităţile pe zona de prevenire a traficului de droguri şi, bineînţeles, utilizarea patrulelor canine din cadrul MAI. În acest scop, în zona unităţilor de învăţământ.

Realizator: Bogdan Despescu a precizat că, în ultimul an, infracţiunile în şcoli s-au redus. Cele mai multe astfel de fapte au fost loviri şi alte violenţe care au avut o scădere cu aproape 30 de procente.

Rador