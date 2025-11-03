Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 07:09

Podul Prieteniei, care leagă Giurgiul de oraşul Ruse din Bulgaria, va fi închis temporar pentru lucrări de construcţie şi instalare în zonă de noi panouri rutiere din beton armat, anunţă compania de drumuri.

Restricţiile se vor aplica marţi, pe 4 noiembrie, de la 09:00 la 21:00, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule, iar de marţi seara, de la ora 21:00, până miercuri dimineaţă la ora 9:00 pe pod vor putea trece doar autovehiculele sub 3,5 tone şi cele de transport de pasageri.

Ministerul de Externe le recomandă românilor care intenţionează să treacă prin zonă să ia în considerare aceste lucrări şi să folosească şi celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Bulgaria.(Rador/ FOTO politiadefrontiera.ro)