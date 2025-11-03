Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări

Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări

Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 07:09

Podul Prieteniei, care leagă Giurgiul de oraşul Ruse din Bulgaria, va fi închis temporar  pentru lucrări de construcţie şi instalare în zonă de noi panouri rutiere din beton armat, anunţă compania de drumuri.

Restricţiile se vor aplica marţi, pe 4 noiembrie, de la 09:00 la 21:00, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule, iar de marţi seara, de la ora 21:00, până miercuri dimineaţă la ora 9:00 pe pod vor putea trece doar autovehiculele sub 3,5 tone şi cele de transport de pasageri.

Ministerul de Externe le recomandă românilor care intenţionează să treacă prin zonă să ia în considerare aceste lucrări şi să folosească şi celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Bulgaria.(Rador/ FOTO politiadefrontiera.ro)

Etichete:
Raport al Curţii de Conturi
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:36

Raport al Curţii de Conturi

Aproape 70% din comunele României şi un sfert din oraşele mici nu au reuşit să acopere din venituri proprii cheltuielile cu personalul, în...

Raport al Curţii de Conturi
Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:30

Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe

Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe. Totodată, se circulă pe un carosabil...

Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe
Elevii revin de luni în bănci, după o săptămână de vacanţă
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:25

Elevii revin de luni în bănci, după o săptămână de vacanţă

Elevii revin de mâine în bănci, după o săptămână de vacanţă. Potrivit structurii anului şcolar, aceştia vor urma al doilea modul de...

Elevii revin de luni în bănci, după o săptămână de vacanţă
(AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică
Naţional sâmbătă, 1 noiembrie 2025, 10:00

(AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică

Directoratul pentru Securitate Cibernetică din România atrage atenția că, începând de astăzi, unele lanțuri de magazine pornesc campania de...

(AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică
Naţional sâmbătă, 1 noiembrie 2025, 08:31

Radio România aniversează, astăzi, 97 de ani de la prima emisie

RADIO ROMÂNIA aniversează sâmbătă 97 de ani de la prima emisie. Sunt 97 de ani de istorie, de la celebrul de acum „Alo, alo, aici e...

Radio România aniversează, astăzi, 97 de ani de la prima emisie
Naţional sâmbătă, 1 noiembrie 2025, 06:38

“România, a doua casă”, un nou proiect, de ziua radioului public

La 1 noiembrie, de ziua Radio România, lansăm un nou proiect: “România, a doua casă”. 18 interviuri, prezentate într-un eBook (în limbile...

“România, a doua casă”, un nou proiect, de ziua radioului public
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 15:18

Evenimentele aniversare Radio România Iași în Italia au debutat la Torino

Seria evenimentelor organizate în Italia cu prilejul aniversării a 84 de ani de la înființarea Radio România Iași a debutat astăzi cu o...

Evenimentele aniversare Radio România Iași în Italia au debutat la Torino
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 10:17

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară

Guvernul are programată astăzi a doua şedinţă extraordinară din această săptămână, în care ar putea adopta un act normativ referitor la...

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară