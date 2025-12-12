Peste 3.000 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România, în prima săptămână din decembrie, anunţă INSP

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 11:28

Peste 3.000 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România, în perioada 1-7 decembrie, numărul fiind dublu faţă de cel înregistrat în săptămâna precedentă, anunţă Institutul Naţional de Sănătate Publică, care mai menţionează că a debutat sezonul gripal.

Specialiştii mai spun că aceeaşi mutaţie a virusului gripal A, care circulă la nivel internaţional, numită subcladă K, a fost detectată şi în România, primele rezultate ale secvenţierii fiind comunicate de Institutul Cantacuzino către INSP în cursul zilei de ieri.

Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor evaluează riscul pentru populaţia generală a Europei ca fiind moderat.

Institutul de Sănătate Publică mai precizează că se aşteaptă ca vaccinul antigripal să ofere în continuare protecţie împotriva bolii severe, aşa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro