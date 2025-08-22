Peste 13.000 de persoane din județul Vaslui riscă să își piardă calitatea de coasigurat începând cu 1 septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 12:12

Peste 13.000 de persoane coasigurate existente la nivelul judeţului Vaslui şi-ar putea pierde această calitate, potrivit Legii 141/25.07.2025 privind unele măsuri fiscal bugetare cu impact asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit conducerii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii medicale decontate dacă vor plăti suma de 2.430 de lei pe an, plătibilă în două tranşe.

‘La nivelul judeţului Vaslui erau 13.615 coasiguraţi la data de 30 iunie. Începând cu data de 1 septembrie, vor deveni asiguraţi şi vor putea beneficia de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale din pachetul de bază doar persoanele care vor depune la ANAF declaraţia 212 pentru asigurări sociale de sănătate şi care vor achita suma de 2.430 de lei, plătibilă în două tranşe, 25% la depunerea declaraţiei, respectiv 607,5 lei, ulterior până la 24 mai 2026 diferenţa de 1.822,5 lei. Asigurarea este valabilă un an de zile de la data depunerii declaraţiei’, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu.

La nivelul judeţului Vaslui sunt înregistrate un număr de 321.133 de persoane asigurate. (Agerpres/ FOTO captură youtube)