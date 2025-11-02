Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie (Florin Manole)

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 08:39

Persoanele şi familiile cu venituri mici vor beneficia şi în acest sezon rece de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, a anunţat ministrul muncii, Florin Manole.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, el a precizat că cererile se depun la sediul primăriilor din localităţile de domiciliu, iar plăţile se vor face începând cu luna decembrie.

Florin Manole: Este o formă de sprijin pentru familiile şi persoanele singure aflate în dificultate, pentru cei care trăiesc cu puţine resurse. Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie pe tot parcursul anului. Cererile se depun simplu, la primărie, cu o declaraţie pe propria răspundere.

Realizator: Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor sau persoanelor singure, fără alte bunuri ori proprietăţi, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 de lei de persoană, în cazul familiilor, şi de până la 2.053 de lei, pentru o persoană singură.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro