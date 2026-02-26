Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 07:00

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate, altfel, riscă amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei.

Măsura este necesară pentru consolidarea protecţiei victimelor violenţei domestice şi a fost votată miercuri în Camera Deputaţilor ca for decizional.

Deputata UDMR, Éva Csép: Sunt exemple bune pentru acele femei care până acum au tăcut. În luna ianuarie, în 2026, am avut 12.000 de apeluri. Din 12.000 de apeluri, 4.000 au devenit fapte penale. Înseamnă că trebuie să facem ceva în a responsabiliza şi comunitatea şi în a ajuta aceste femei.

Reprezentanţii S.O.S. România s-au obţinut de la vot, iar deputatul Nicolae-Mirel Ion a explicat motivul opţiunii colegilor săi.

Nicolae-Mirel Ion: Cred că ar trebui să lucrăm mai mult la prevenţie, pentru că astfel de fapte se întâmplă de regulă în mediile de populaţie mai defavorizată financiar şi educaţional. Întărind prea mult coerciţia, ajungem să riscăm să ajungem la abuzuri, pentru că prin coerciţie nu înlături cauza fenomenului, ci doar te referi la efecte.

Actul normativ merge acum la promulgare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)