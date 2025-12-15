Percheziţii DNA la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing (surse)

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 10:42

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei. AGERPRES/FOTO iamgine ilustrativă Poliția Română