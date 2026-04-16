Percheziții DIICOT în cinci județe și în București, într-un dosar de trafic de persoane

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 11:12

Astăzi, 16 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 19 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Vaslui și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă.

Din probatoriul administrat a reieșit că, începând cu anul 2021, trei făptuitori, doi bărbați și o femeie, membri ai aceleași familii, au constituit, în municipiul București, o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor venituri facile din exploatarea sexuală a unor tinere.

Astfel, unul dintre făptuitori, în vârstă de 26 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, a recrutat, la diferite intervale de timp, patru victime. Acesta, prin inducere în eroare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-a determinat să practice prostituția pe teritoriul mai multor state din vestul Europei în beneficiul material al membrilor grupării. Totodată, liderul grupului și-a asumat achiziționarea biletelor de avion către statele de destinație, stabilirea locațiilor de cazare, precum și a tarifelor și serviciilor ce urmau a fi prestate de victime.

Victimele au fost conduse in afara țării de către un alt membru al grupului, o făptuitoare în vârstă de 57 de ani, care a și asigurat transportul persoanelor vătămate la locațiile de cazare, exercitând totodată activități de supraveghere și control asupra acestora. Tot aceasta a colectat sumele de bani obținute din practicarea prostituției, pe care ulterior le-a transferat către ceilalți membri ai grupării aflați pe teritoriul României, unde cel de al treilea membru al grupului a avut rolul de a le gestiona.

Investigațiile efectuate până în prezent au arătat că membrii grupului infracțional organizat au obținut peste 300.000 RON din exploatarea sexuală a victimelor.

De asemenea, cercetările au reliefat că, în intervalul 2020 – 2025, alți doi făptuitori, cu vârstele de 30 și 48 de ani, au exploatat sexual trei persoane vătămate, pe care le-au recrutat prin inducere în eroare (metoda loverboy), dar și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, generată de lipsa unui suport familial și a resurselor materiale.

Și aceste victime au fost transportate și adăpostite în diverse locații din Europa, unde prin acte de violență fizică și psihică au fost determinate să practice prostituția în folosul material al făptuitorilor.

Din actele de urmărire de penală a rezultat și faptul, că alți 6 făptuitori, cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani, tot în scopul obținerii unor beneficii materiale, au înlesnit activitatea de prostituție pentru șase persoane vătămate, atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii.

Pe parcursul activităților investigative, a reieșit faptul că o făptuitoare, în vârstă de 29 de ani, a făcut afirmații mincinoase cu privire la anumite aspecte ce fac obiectul dosarului penal.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat de presă DIICOT