Parlament/Moţiunea de cenzură la proiectul cu măsuri fiscale – respinsă

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 05:23 / actualizat: 8 septembrie 2025, 6:29

Moţiunea de cenzură intitulată ‘Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!’ a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului.

S-au înregistrat 119 voturi ‘pentru’. Pentru ca moţiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi ‘pentru’.

Moţiunea de cenzură intitulată ‘Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!’ a fost depusă la proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut, duminică, patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro