Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti preia ancheta în cazul fetiţei decedate la stomatolog

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 11:55 / actualizat: 14 noiembrie 2025, 12:56

UPDTAE – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosarul privind decesul fetiţei de doi ani la o clinică de stomatologie.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior.

O fetiţă de doi ani a murit joi seara, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

La faţa locului au fost chemate echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse fetiţa a decedat.

Poliţia a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30, despre acest caz. AGERPRES

UPDATE – Colegiul Medicilor din România va analiza cazul fetiței decedate seara trecută într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, în vederea unei autosesizări.

Președintele instituției, Cătălina Poiană, a precizat că discuțiile din ședința de urgență vor porni de la ideea că sedarea profundă este dată de un medic de anestezie și terapie intensivă.

Și ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că vor fi declanșate mai multe controale, atât administrative, cât și medicale la clinica dentară și a menționat că din informațiile pe care le deține, copilul a fost supus unei anestezii generale realizate prin metoda intravenoasă.

Ulterior, fetița a intrat în stop cardio-respirator și în ciuda manevrelor de resuscitare nu a putut fi salvată.

Cazul a fost preluat de Poliția Capitalei sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment. Rador

Ministerul Sănătății va declanșa mai multe controale, atât administrative, cât și medicale, la clinica stomatologică din București unde o fetiță de 2 ani a murit în urma unui stop cardiorespirator.

Într-o intervenție televizată, ministrul de resort, Alexandru Rogobete, a declarat că, din informațiile preliminare pe care le deține, copilul a fost supus unei anestezii generale, realizate prin metodă intravenoasă, pentru un tratament dentar.

Joi seară o fetiță în vârstă de 2 ani a decedat în timp ce se afla la o clinică stomatologică din sectorul 3 al capitalei.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul copilei.

Cazul a fost preluat de Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Rador/FOTO radioiasi.ro

