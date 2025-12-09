Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 13:51

Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează din nou asupra riscurilor pe care le reprezintă o sarcină pentru mamele minore.

Cu cât este mai scăzută vârsta mamei, cu atât riscul ca nou-născutul să vină pe lume cu o greutate mică este mai mare.

Una dintre cauze este controlul prenatal redus în cazul gravidelor sub 15 ani, atrage atenţia organizaţia, care lansează un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit pentru dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi.

Date prezentate de organizaţie arată că între 2019 şi 2023, la noi în ţară, s-au înregistrat aproape 39.000 de naşteri în rândul mamelor minore, dintre care peste 3.600 au fost la fete cu vârsta sub 15 ani, ceea ce înseamnă aproape jumătate din naşterile în aceste condiţii din Uniunea Europeană.

Datele prezentate de Salvaţi Copiii mai arată că peste 60% dintre copiii născuţi de aceste mame nu au paternitate recunoscută, iar în mediul rural, rata mortalităţii infantile este dublă faţă de media Uniunii. (Raador/ FOTO salvaticopiii.ro)