Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 08:25

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie- 4 ianuarie 2026, numărul total fiind, până în prezent, de 11 în acest sezon.

Cele mai multe au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Potrivit datelor Institutului Naţional pentru Sănătate Publică, peste 60.000 de cazuri de infecţii respiratorii au fost raportate în ultima perioada.

Numărul infecţiilor respiratorii este mai mic cu 13%, comparativ cu săptămâna anterioară raportării, dar cu aproape 37% mai multe cazuri faţă de aceeaşi perioada a sezonului precedent. Au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri de gripă la nivel naţional, cele mai multe în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.

Datele Institutului Naţional de Sănătate Publică mai arată că din cele 11 decese confirmate din cauza gripei, nouă au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Medicii spun că persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se imunizeze fără întârziere. Până la data de 4 ianuarie 2026, s-au vaccinat antigripal peste 1,2 milioane de persoane. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)