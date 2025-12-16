Ascultă Radio România Iași Live
O nouă sesiune a programului naţional Rabla

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 06:51

Persoanele fizice se pot înscrie începând de marți de la ora 10:00 într-o nouă sesiune a programului naţional Rabla, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu.

Bugetele alocate depăşesc 20 de milioane de lei pentru achiziţia de autovehicule noi cu motorizare termică şi 14 milioane de lei pentru maşinile full electrice.

Valoarea ecotichetelor diferă în funcţie de tipul vehiculului, 18.500 de lei pentru maşinile pur electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru autovehiculele hibride şi 10.000 de lei pentru cele cu propulsie termică, inclusiv pe gaz.

