Noua regulă care prevede neplata primei zile de concediu medical urmează să fie modificată

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 februarie 2026, 08:57

Noua regulă care prevede neplata primei zile de concediu medical – intrată în vigoare de la începutul acestei luni – urmează să fie modificată de Guvern.

Ministerul Sănătăţii a publicat azi proiectul unei noi ordonanţe de urgenţă, care include derogări pentru unele categorii de pacienţi, dar şi în anumite situaţii specifice.

În cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă, pentru care sunt eliberate mai multe certificate de concediu medical succesive, diminuarea indemnizaţiei se aplică doar o dată pentru o singură zi, indiferent de numărul documentelor medicale emise, se precizează în proiectul de act normativ. Sunt prevăzute şi excepţii de la aplicarea diminuării indemnizaţiei pentru mai multe categorii de concedii medicale, respectiv pentru maternitate, de risc maternal, în cazul celor acordate pacienţilor incluşi în programele naţionale de sănătate, ori pe durata perioadelor în care persoanele asigurate beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare continuă sau de zi.

Ordonanţa de urgenţă instituie un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a noilor reglementări. În expunerea de motive a proiectului se arată că aceste măsuri sunt necesare pentru eliminarea penalizării repetate a asiguraţilor pentru aceeaşi afecţiune, iar în cazul pacienţilor vulnerabili exista riscul ca aceste pierderi să determine renunţarea la tratament sau amânarea prezentării la medic. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)