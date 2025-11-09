Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna decembrie

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2025, 08:42

Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna decembrie, însă transferul datelor din vechiul sistem va dura timp de mai multe luni, până la începutul lunii august 2026.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat la TVR Info că se va produce o schimbare radicală în ce priveşte interacţiunea şi intermedierea accesului la serviciile medicale.

Alexandru Rogobete: Noua platformă vine, pe lângă, sigur, informatizarea adaptată anului 2025, ea vine cu ceva nou, va interacţiona cu pacientul, va putea fi accesată de pacient, atât de pe telefonul mobil cât şi de pe laptop, mă rog, sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă, iar pacientul îşi va putea vedea istoricul medical, în sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil, îşi va putea accesa istoricul vizitelor, va putea vedea cât a costat fiecare investigaţie şi cât a decontat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie. Reţeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea şi toate documentele, practic, dispar şi se mută în această platformă.

Realizator: Noua platformă informatică din sănătate a fost dezvoltată cu fonduri din PNRR, 100 de milioane de euro, din totalul de 400 de milioane, alocaţi pentru digitalizare în acest domeniu. Ministrul Alexandru Rogobete a amintit că actualul sistem de raportare, care funcţionează cu sincope de mai multă vreme, a fost introdus în urmă cu 15 ani, iar de 10 ani nu mai beneficiează de service şi mentenanţă.

