Nouă inculpaţi care făceau parte din grupul infracţional organizat specializat în fabricarea ilegală a ţigărilor, reţinuţi

Urmare a cazului din data de 21.08.2025, privind un grup infracţional organizat, specializat în producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, destructurat de poliţiştii de frontieră sub coordonarea DIICOT, aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele aspecte:

La data de 23 august 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea a 9 inculpaţi, dintre care şapte cetăţeni ucraineni şi doi cu dublă cetăţenie, maghiară şi ucraineană, respectiv moldovenească şi română, cu vârste cuprinse între 24 şi 55 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi contrafacere.

În urma percheziţiilor efectuate, în localitatea Şelimbăr a fost găsită o fabrică ilegală de ţigarete, aflată în proces de producţie, formată din linie specializată în producţia finală a ţigărilor şi linie completă de ambalare a ţigărilor în pachete şi cartuşe.

De asemenea, atât în Şelimbăr, cât şi la adrese situate în localităţile Bradu, Veţel, Şeica Mare şi municipiile Sibiu şi Braşov au fost găsite şi ridicate peste 61,1 tone tutun, în valoare de circa 153.000.000 lei, 23.314.920 ţigarete (purtând numele unei mărci cunoscute) cu o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, paleţi şi baxuri conţinând filtre de ţigarete, role de hârtie pentru filtre de ţigarete, adeziv, folie pentru ambalarea pachetelor şi cartuşelor, carton pentru confecţionarea pachetelor şi cartuşelor, blanchete pentru fabricarea pachetului exterior de ţigarete, purtătoare a însemnelor unei mărci cunoscute, două motostivuitoare, un încărcător frontal, trei transpaleţi, echipamente de supraveghere video, aparat de detecţie cu raze X, dispozitive de bruiaj şi un dispozitiv de detectare a emisiilor de unde radio, medii de stocare, sume de bani în lei, euro şi forinţi, precum şi alte mijloace de probă.

În ziua de 23.08.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus măsura controlului judiciar faţă de inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile, încheiere faţă de care procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au formulat contestaţie.

Activităţile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia de Prevenire şi Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Timişoara.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, al Oficiului European de Luptă Antifraudă şi al Autorităţii Vamale Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Link articol: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-noua-inculpati-care-faceau-parte-din-grupul-infractional-organizat-specializat-in-fabricarea-ilegala-a-tigarilor-retinuti-41199.html