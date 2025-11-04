Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 10:23

Rusia a lansat în cursul nopţii un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice şi portuare din regiunea ucraineană Odesa, anunţă autorităţile ucrainene, care precizează că atacul a provocat pagube materiale, dar nu şi victime.

A fost vizată şi infrastructura portuară de la Dunăre, la graniţa cu România.

Două aparate F-16 ale forţelor aeriene române, de la baza Feteşti, precum şi două avioane Eurofighter Typhoon germane, staţionate la baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol, se arată într-un comunicat al MApN.

Acesta precizează că, dacă dronele ruseşti ar fi pătruns în spaţiul aerian al României, comandanţii misiunilor aveau aprobarea să le doboare.

Tot azi-noapte, dronele ucrainene au lovit şi avariat un combinat petrochimic rusesc situat în apropierea munţilor Ural, la 1500 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană. (Rador/ FOTO romania-actualitati.ro/ arhiva)