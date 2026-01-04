Ninge şi plouă în ţară; traficul rutier se desfăşoară uşor îngreunat în anumite zone

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 09:04

Ninge şi plouă în ţară; traficul rutier se desfăşoară uşor îngreunat în anumite zone, iar pe unele tronsoane stratul de zăpadă depus pe carosabil a dus la restricţii.

Inspectorul principal de poliţie, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic.

Alexandru Andronache: La această oră, din cauza precipitaţiilor sub formă de ninsoare şi a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porţiune aproximativ un kilometru, traficul rutier este restricţionat pe Drumul Naţional 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, fiind deviat prin localitate. Sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare în judeţele Arad, Argeş, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Prahova, Timiş, Vâlcea şi Vrancea; se circulă pe un carosabil parţial acoperit cu strat subţire de zăpadă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie. În restul judeţelor plouă, carosabilul este umed. Pe mai multe artere rutiere din judeţul Brăila este semnalat chiar şi polei, fiind precipitaţii sub formă de ploaie şi temperaturi negative; şi acolo se acţionează cu material antiderapant. Iar pe Autostrada A1-Bucureşti-Piteşti, pe tronsonul kilometric 49-148, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, carosabilul este umed. Înainte de a porni în călătorie, le recomandăm şoferilor să se informeze cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care urmează să-l parcurgă.

