Nicuşor Dan: Capacități militare suplimentare vor fi aduse pe întreg Flancul Estic

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 07:49

Revigorarea industriei de apărare, colaborarea pentru asigurarea securităţii în spaţiul euroatlantic, necesitatea majorării cheltuielilor de apărare şi continuarea sprijinului pentru Ucraina au fost principalele subiecte discutate de preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea mandatului, anul trecut.

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situaţia de securitate în spaţiul euro-atlantic, continuarea sprijinului pentru Ucraina, dar şi despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare.

Nicuşor Dan: Am discutat despre santinela estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului estic, deci inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană, coerentă pe tot Flancul de est. Şi, în acest context, am discutat despre capacităţile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul estic, deci inclusiv în România.

La rândul său, secretarul general al NATO a spus că România este un aliat de valoare şi a precizat că ţara noastră dă dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre, care este punct strategic în regiune. El a mai spus că Alianţa va apăra cu toate mijloacele fiecare centimetru al teritoriului său în cazul unui atac.

Mark Rutte: Dacă ar avea loc un atac din partea oricui, fie că ar fi ruşii sau oricine altcineva care ar ataca NATO-ul sau ar ataca România, în mod special, nu numai santinela estică vă va ajuta, nu numai forţele terestre avansate vă vor ajuta, atunci întreaga Alianţă va veni în ajutor cu flota sa de avioane F-35, cu întreaga sa capacitate navală şi cu întreaga sa capacitate terestră. Aşa funcţionează NATO şi nu este doar o teorie, avem totul pregătit pentru a ne asigura că apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat.

Mark Rutte a mai avut întâlniri cu premierul şi cu preşedinţii celor două Camere ale parlamentului, iar astăzi va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare. (Rador/ FOTO captură video)