Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 08:32

Neplata primei zile de concediu medical loveşte direct într-o categorie vulnerabilă, dar responsabilă: pacienţii cronici care aleg să muncească, să contribuie la sistem şi să îşi păstreze autonomia, atrag atenţia mai multe asociaţii ale acestora, care au şi semnat o petiţie în acest sens.

Pentru majoritatea oamenilor înseamnă pierderea unei singure zile de venit pe an, dar pentru pacienţii cronici care urmează tratamente recurente în spital înseamnă între 15 şi 60 de zile neplătite anual, adică aproximativ două salarii pierdute pe an.

Asociaţiile pacienţilor cer exceptarea de la neplata primei zile a concediilor medicale acordate pentru tratamente recurente, spitalizări de zi şi boli cronice şi introducerea unui cod distinct pentru bolile cronice, oncologice şi rare, diferit de boală obişnuită.

Măsura este contestată şi de sindicate. Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului sesizarea Curţii Constituţionale, pentru că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.

