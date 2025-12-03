Neamţ: Şase percheziţii domiciliare la suspecţi de abuz de încredere, înşelăciune şi şantaj

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 10:46

La data de 3 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecători Târgu-Neamț, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, Biroului Investigații Criminale Piatra-Neamț, luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț au pus în executare 6 mandate de percheziție, pe raza localităților Târgu-Neamț, Păstrăveni și Magazia.

Perchezițiile fac parte din cercetările ce se desfășoară într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, tăinuire, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual, șantaj, reținere și neplata, încasare și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de Legea 241 din 2005, emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot, ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro