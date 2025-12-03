Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Şase percheziţii domiciliare la suspecţi de abuz de încredere, înşelăciune şi şantaj

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 10:46

La data de 3 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecători Târgu-Neamț, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, Biroului Investigații Criminale Piatra-Neamț, luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț au pus în executare 6 mandate de percheziție, pe raza localităților Târgu-Neamț, Păstrăveni și Magazia.

Perchezițiile fac parte din cercetările ce se desfășoară într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, tăinuire, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual, șantaj, reținere și neplata, încasare și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de Legea 241 din 2005, emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot, ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România dă startul sărbătorilor de iarnă
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 07:22

Ediția București 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România (numărul 158 în istoria de peste trei decenii a proiectului), își va...

Petronela Cotea Mihai, realizator Radio Iași, nominalizată la Premiile UZPR „Excelență în jurnalism” 2025
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 05:56

Realizatoarea Radio Iași, Petronela Cotea Mihai, se numără printre jurnaliștii nominalizați la secțiunea Radio a Premiilor Uniunii...

(AUDIO) Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 05:19

Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a.  Este o...

Administrația Bazinală de Apă Siret verifică exploatările de nisip și pietriș din bazinul hidrografic Siret
Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 18:59

Administrația Bazinală de Apă Siret desfășoară, în aceste săptămâni, o acțiune amplă de control la operatorii care exploatează nisip și...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 18:54

Digitalizarea sistemului centralizat de încălzire şi apă caldă în oraşul Bacău

Municipiul Bacău pregăteşte o investiţie de aproape 39 de milioane de lei, finanţată din fonduri europene, pentru digitalizarea sistemului...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 17:20

Guvernul şi-a angajat, astăzi, răspunderea în Parlament pentru noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor

UPDATE – Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor îndreaptă o...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 17:15

Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală

Ministerul Sănătăţii anunţă că persoanele asigurate, dar şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome de boală, beneficiază...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 16:40

Suceava: Distribuția gazelor, oprită joi pe zece străzi din municipiu

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

