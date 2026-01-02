Neamţ: Parada mascaţilor – momentul central al Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou de la Târgu-Neamţ

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 09:18





Ansambluri din toată ţara şi din judeţul Neamţ vor participa, vineri, la a douăsprezecea ediţie a Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou de la Târgu-Neamţ, eveniment care va avea loc în Piaţa ‘Adormirii Maicii Domnului’ din centrul oraşului.

Momentul central al acestui festival, întâmpinat an de an de mii de oameni, este parada mascaţilor, atunci când membrii ansamblurilor prezente vor traversa oraşul, fiecare cu propriul repertoriu, propriile măşti şi costume, propriul mod de a spune povestea Anului Nou.

Pe parcursul zilei, ansamblurile participante vor prezenta obiceiuri de iarnă specifice zonelor din care provin, cu accent pe autenticitatea jocului, a muzicii şi a costumelor.

Festivalul de la Târgu-Neamţ este recunoscut tocmai pentru această rigoare, şi anume respectul faţă de tradiţie, faţă de forma ei originală şi faţă de comunităţile care o duc mai departe.

Deşi ediţia din 2026 este doar a douăsprezecea, întâlnirea formaţiilor de datini în centrul oraşului Târgu-Neamţ este o practică veche de decenii întregi.

Parada măştilor din a doua zi de Anul Nou a devenit, în timp, unul dintre cele mai aşteptate momente ale începutului de an, atât pentru localnici, cât şi pentru turişti.

Ediţiile anterioare au confirmat festivalul ca eveniment de referinţă în zona Moldovei, reunind an de an ansambluri valoroase şi un public numeros, atras de autenticitate, diversitate şi de forţa expresivă a tradiţiilor de iarnă.

Evenimentul este organizat de Primăria şi Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, alături de Consiliul Judeţean Neamţ. AGERPRES/FOTO afiș eveniment