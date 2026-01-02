Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Neamţ: Parada mascaţilor – momentul central al Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou de la Târgu-Neamţ

Neamţ: Parada mascaţilor – momentul central al Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou de la Târgu-Neamţ

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 09:18


Ansambluri din toată ţara şi din judeţul Neamţ vor participa, vineri, la a douăsprezecea ediţie a Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou de la Târgu-Neamţ, eveniment care va avea loc în Piaţa ‘Adormirii Maicii Domnului’ din centrul oraşului.

Momentul central al acestui festival, întâmpinat an de an de mii de oameni, este parada mascaţilor, atunci când membrii ansamblurilor prezente vor traversa oraşul, fiecare cu propriul repertoriu, propriile măşti şi costume, propriul mod de a spune povestea Anului Nou.

Pe parcursul zilei, ansamblurile participante vor prezenta obiceiuri de iarnă specifice zonelor din care provin, cu accent pe autenticitatea jocului, a muzicii şi a costumelor.

Festivalul de la Târgu-Neamţ este recunoscut tocmai pentru această rigoare, şi anume respectul faţă de tradiţie, faţă de forma ei originală şi faţă de comunităţile care o duc mai departe.

Deşi ediţia din 2026 este doar a douăsprezecea, întâlnirea formaţiilor de datini în centrul oraşului Târgu-Neamţ este o practică veche de decenii întregi.

Parada măştilor din a doua zi de Anul Nou a devenit, în timp, unul dintre cele mai aşteptate momente ale începutului de an, atât pentru localnici, cât şi pentru turişti.

Ediţiile anterioare au confirmat festivalul ca eveniment de referinţă în zona Moldovei, reunind an de an ansambluri valoroase şi un public numeros, atras de autenticitate, diversitate şi de forţa expresivă a tradiţiilor de iarnă.

Evenimentul este organizat de Primăria şi Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, alături de Consiliul Judeţean Neamţ. AGERPRES/FOTO afiș eveniment

Etichete:
Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară
Prim plan vineri, 2 ianuarie 2026, 08:24

Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară

Nu sunt probleme deosebite la ora 8:00 pe drumurile principale din ţară, însă comisarul şef de poliţie Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic,...

Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară
2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara
Prim plan vineri, 2 ianuarie 2026, 08:22

2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara

Anul acesta aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara. Astfel, crește taxa pe clădiri și terenuri, vor fi impozite mai mari pentru...

2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara
Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov
Prim plan vineri, 2 ianuarie 2026, 08:20

Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov

La noi, sezonul de schi se va deschide vineri, la Poiana Brașov, a anunțat primăria locală. În prima etapă vor fi deschise pârtiile din partea...

Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov
Cauza incendiului din Crans-Montana rămâne neclară şi ancheta continuă
Prim plan vineri, 2 ianuarie 2026, 07:55

Cauza incendiului din Crans-Montana rămâne neclară şi ancheta continuă

Cauza incendiului la un bar din staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia în noaptea de Anul Nouă rămâne neclară, anchetatorii presupunând...

Cauza incendiului din Crans-Montana rămâne neclară şi ancheta continuă
Prim plan vineri, 2 ianuarie 2026, 07:37

Ratele la creditele în lei au scăzut

Ratele la creditele în lei au scăzut joi ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus, respectiv de la 6,06% la 5,68% pe an. Potrivit...

Ratele la creditele în lei au scăzut
Prim plan joi, 1 ianuarie 2026, 16:57

Un român a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în staţiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv”

Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în staţiunea elveţiană Crans-Montana, a povestit, în exclusivitate...

Un român a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în staţiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv”
Prim plan joi, 1 ianuarie 2026, 16:50

Zeci de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou într-o staţiune de schi din Elveţia (sinteză)

UPDATE – Aproximativ 40 de persoane au murit şi 115 au fost rănite în incendiul izbucnit într-un bar din staţiunea de schi elveţiană...

Zeci de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou într-o staţiune de schi din Elveţia (sinteză)
Prim plan joi, 1 ianuarie 2026, 12:11

Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei