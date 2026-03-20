Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa

NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa

NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 19:27

Misiunea NATO în Irak a fost în întregime transferată în Europa, ultimul contingent părăsind vineri Orientul Mijlociu, unde războiul continuă de aproape trei săptămâni, relatează AFP şi Reuters.

‘Aş vrea să mulţumesc Republicii Irak, precum şi tuturor aliaţilor care au contribuit la transferul în deplină securitate a personalului NATO din Irak’, a declarat vineri generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, într-un comunicat.

‘Aş vrea de asemenea să le mulţumesc bărbaţilor şi femeilor din Misiunea NATO din Irak, care şi-au continuat misiunea în toată această perioadă. Sunt profesionişti adevăraţi’, a adăugat gen. Grynkewich.

Ultimele efective ale acestei misiuni au părăsit vineri Irakul, potrivit acestui text. Alianţa Nord-Atlantică afirmă totuşi că vrea să continue această misiune de la comandamentul său regional de la Napoli, în sudul Italiei.

NATO a recunoscut iniţial o ‘ajustare’ a dispozitivului său în Irak, înainte de a anunţa această retragere totală, fără a o lega oficial de războiul din Orientul Mijlociu.

Ambasada americană la Bagdad, unde era cantonată şi această misiune a NATO, a fost în mai multe rânduri ţinta atacurilor dronelor şi rachetelor.

Cel ‘puţin 45 de militari americani’ au părăsit vineri dimineaţă baza irakiană din centrul capitalei irakiene în care se afla această misiune necombatantă a Alianţei, potrivit unei surse apropiate de responsabili ai securităţii irakiene. Aceasta mai declarase pentru AFP că ‘întreaga misiune s-a retras cu excepţia unui contingent restrâns, format din personal turc şi român’, fapt care pare să fie infirmat de noile informaţii furnizate de NATO.

Un oficial NATO citat de Reuters a declarat sub protecţia anonimatului că este vorba despre ‘mai multe sute’ de soldaţi.

În ultimele zile, mai multe ţări între care Polonia, Spania şi Croaţia au anunţat retragerea trupelor din Orientul Mijlociu, invocând conflictul din Iran şi regiunea Golfului.

Misiunea nu are un rol de luptă ci este axată pe consilierea forţelor irakiene de securitate şi pe ajutorarea lor pentru a-şi construi capacităţi, potrivit NATO. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
