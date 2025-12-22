Naşterea Domnului, Crăciunul – simboluri şi tradiţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 10:08

În această săptămână creştinii celebrează naşterea lui Iisus Hristos, eveniment care simbolizează lumina, iubirea şi speranţă.

Remus Rădulescu: Odată cu sărbătoarea naşterii Domnului de la 25 decembrie, se deschide un răstimp în care bucuria este mai pregnantă decât în oricare altă perioadă a anului. Colindele, tăiatul porcului, Moş Crăciun care face daruri – sunt elementele care amplifică bucuria momentului. Creştineşte vorbind, Crăciunul celebrează momentul venirii între oameni a fiului lui Dumnezeu. Totul se întemeiază pe relatarea biblică făcută de evangeliştii Matei şi Luca, conform cărora Fecioara Maria l-a născut pe Mesia într-o iesle din Betleem.

Sărbătoarea este celebrată în biserici de creştini ortodocşi în dimineaţa de 25 decembrie, în timp ce catolicii participă la o Liturghie la miezul nopţii. În creştinismul răsăriteam este şi obiceiul ca preotul să umble în Ajun cu icoana, din casă în casă, pentru a vesti naşterea Domnului.

În dimineaţa de Crăciun, cei însufleţiţi de credinţă umblă cu Steaua, în amintirea celor trei magi, care au fost călăuziţi de o stea spre ieslea din Betleem, unde s-a născut pruncul Iisus. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)