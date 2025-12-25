Ascultă Radio România Iași Live
25 decembrie 2025

Mulţi dintre românii care lucrează în străinătate s-au întors acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă.

Chiar şi miercuri, în ajunul Crăciunului, sute dintre ei au intrat în ţară pe la Vama Porţile de Fier I din judeţul Mehedinţi, de unde relatează corespondentul RRA Mihai Bădescu.

Vama Porţile de Fier I a fost punctul de tranzit pentru sute de români care lucrează în sudul Europei şi au revenit acasă în aceste zile.

-: Din Italia şi mergem în România, la Vrancea.
Reporter: Tocmai în judeţul Vrancea?
-: Da. Iubesc România şi am copiii aici şi familia aici.
Reporter: Ce aţi adus?
-: Dulciuri, îmbrăcăminte pentru copii, jucării.
-: După doi ani de Italia, vin acasă de sărbători, cu familia, cu prietenii, cu toţi.
Reporter: Cum e departe de familie?
-: Este greu, dar n-avem ce face.
-: Venim în fiecare an de sărbători şi vară.
Reporter: De ce ţineţi să fiţi acasă de sărbători?
-: Cu familia, cu cei dragi, cu toată lumea.
Reporter: De ce aţi ţinut să fiţi acasă de sărbători?
-: Pentru că suntem români, chiar dacă stăm de 20 de ani pe afară.

Reporter: Au fost luate şi măsuri de fluidizare a traficului. După zilele libere şi timpul petrecut cu familia în acest sfârşit de an, românii se vor întoarce la locurile de muncă după Revelion.

Potrivit aplicaţiei „Trafic Online” a Poliţiei de Frontieră, la această oră în niciun punct de intrare în ţară nu se aşteaptă mai mult de 10 minute. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

